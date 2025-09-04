Умер итальянский модельер Джорджо Армани: работал до последних дней

Умер итальянский модельер Джорджо Армани. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Знаменитости был 91 год. Сотрудники легендарного бренда рассказали, что Армани работал до последних дней и полностью посвящал себя компании. Он придумывал новые проекты и разрабатывал коллекции.

В этом году Армани отметил 50 лет в индустрии. О причинах смерти модельера пока информации нет.

Джорджо Армани выпустил автобиографию в мае 2023 года. В книге, представленной в США, собраны личные фото дизайнера с детства и кадры со знаменитостями, а также расширенная версия его мемуаров.

Армани описывал себя как «человека, который доводит дела до конца». Он являлся председателем совета директоров, генеральным и креативным директором собственного модного дома.

Ранее мы писали о том, что умер от болезни мозга модельер Аурелио Костарелла, работавший с Шарлиз Терон.