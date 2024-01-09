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16:57, 09 января 2024
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Умер исполнитель песни «Городские цветы» Виталий Белоножко

Умер исполнитель песни «Городские цветы» Виталий Белоножко

© Freepik

Умер исполнитель песни «Городские цветы» Виталий Белоножко, об этом сообщает aif.ru.

О смерти народного артиста Украины сообщили в соцсетях Буринского городского совета. Виталию Белоножко было 70 лет. О причинах смерти певца не сообщается.

«Сегодня ушел в мир иной наш земляк, непревзойденный певец Мелодии двух сердец — Виталий Васильевич Билоножко. Вся Буринская громада глубоко скорбит по поводу смерти народного артиста Украины, украинского певца, основателя и организатора международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец"», — сообщили в соцсетях.

Отметим, что Виталий Белоножко стал известен благодаря исполнению песен Максима Дунаевского «Все пройдет» и «Городские цветы». Артист также активно гастролировал с концертами по Украине. О дате прощания с певцом сообщат позже.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае в 59 лет умерла заслуженная артистка России Инесса Муран.

Источник фото:Freepik
Источник:aif.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
смерть
певец
Украина
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