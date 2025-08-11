Умер испанский художник, создатель самого узнаваемого образа Дон Кихота Эустакио Сегрельес

В Веленсии на 90-м году жизни скончался знаменитый испанский художник, скульптор и карикатурист Эустакио Сегрельес дель Пилар. Живописец ушел из жизни в субботу, 9 августа. О его смерти сообщает El Puerta.

Как иллюстратор Сегрельес создал самый известный книжный образ героя Сервантеса, Дона Кихота. В некрологе, опубликованном изданием, деятель искусств назван одним из самых выдающихся художников Испании.

В честь него названа улица в городе Ла-Эльяна в Валенсии. В 2006 году композитор Никанор Сифре посвятил скульптору симфоническую поэму.

Эустакио Сегрельес дель Пилар родился в 1936 году. Профессиональную карьеру начал как автор комиксов, работая над популярными испанскими сериями графических романов.

Художник обладает множеством наград и премий. На его счету большое количество выставок по всему миру. Его работы по сей день хранятся в коллекциях музеев в Европе, США и на Ближнем Востоке.

