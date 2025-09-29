Умер именитый португальский актер Луис Альберто

Умер в возрасте 92 лет португальский актер Луис Альберто. Об этом сообщает информационное агентство SAPO со ссылкой на близких артиста.

Источник не приводит информацию о причине смерти знаменитости.

Луис Альберто посвятил жизнь театру и кинематографу. Его карьера на большом экране началась в 1965 году, а за последующие десятилетия он создал множество запоминающихся образов. Среди наиболее известных работ актера — фильмы и сериалы «Истории обычных людей моего района», «Пепел», «Записки врача», «Инспектор Макс», «Дон Роберто» и «Зеленый снаружи, красный внутри».

В 1975 году Луис Альберто основал собственный театр, став не только артистом, но и наставником для целого поколения португальских актеров. Коллеги и ученики отзываются о нем как о мастере перевоплощения и человеке, внесшим неоценимый вклад в развитие национальной сцены.

Ранее мы писали о том, что в 93 года умер португальский и канадский музыкант Армандо Сантьяго.