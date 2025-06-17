Бывший президент Канарских островов умер за неделю до 90-летия

Умер бывший президент Канарских островов Мануэль Эрмосо Рохас. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Об этом сообщило испанское издание газета El Pais.

Эрмосо скончался 17 июня. Через неделю – 24 июня – ему должно было исполниться 90 лет.

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Соболезнования в связи с кончиной Эрмосо выразил действующий президент Канарских осторовов Фернандо Клавихо. Он назвал умершего учителем и примером тех, «кто должен быть вечным».

«Я не могу придумать лучшего способа попрощаться, чем сказать "увидимся позже, президент"», - написал глава Канар.

Рохас родился в 1935 году. В 1993-м занял пост президента, но уже в 1999-м ушел из политики в бизнес.

Ранее сообщалось, что в Загребе в возрасте 52 лет умер музыкант Матия Дедич.