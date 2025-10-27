На 72-м году жизни скончался Марк Фри — американский музыкант-трансгендер* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), основатель и оригинальный вокалист известной в США глэм-группы King Kobra. Об этом сообщает музыкальное издание Xsrock.

Артист умер в Айове, однако подробности и причина смерти не разглашаются.

Марк Фри родился в 1954 году в Индиане и начал профессиональную карьеру в 1970-х годах. В 1983 году барабанщик Кармина Эпписи пригласил Фри в новую группу King Kobra. Коллектив выпустил два студийных альбома — дебютный Ready to Strike (1985) и Thrill of a Lifetime (1986), после чего Фри покинул группу.

После ухода из King Kobra музыкант продолжал творческую деятельность как сессионный исполнитель и сольный артист. Его наследие остается значимой частью истории глэм-метала 1980-х годов.

В 1993 году артист совершил каминг-аут как трансгендерная* женщина и сменил имя на Марси Мишель Фри. После этого карьера музыканта пошла на спад.

