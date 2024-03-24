Умер французский актер Даниэль Беретта, озвучивавший Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает «Российская газета».

Актер кино и дубляжа Даниэль Беретта скончался 23 марта в возрасте 77 лет. Информацию о смерти артиста подтвердил его друг и коллега. Причина смерти не раскрывается.

Беретта был признанным голосом Арнольда Шварценеггера во множестве национальных версий классических фильмов, включая «Красную жару», «Терминатора» и «Правдивую ложь», а также озвучивал персонажей, сыгранных Лундгреном и Хауэром.

Даниэль Беретта родился 24 декабря 1946 года, и уже в трехлетнем возрасте начал играть на фортепиано. В 1966 году он дебютировал на сцене и в конце 1960-х годов сыграл главную роль во французской версии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

В кино Беретта дебютировал в 1970 году, снявшись в таких фильмах, как «За последние пять минут», «Дикое лето» Марселя Камю, «Револьвер» Соллима, «Синема 16», «Афродита», «Безумство Элоди». Он также озвучивал аниме и работал на радио.

Ранее мы писали о том, что умер заслуженный артист России Игорь Булатов.