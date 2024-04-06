Умер эстонский актер из «Мертвого сезона» и «Сломанной подковы» Яан Тооминг. Об этом сообщает «Российская газета».

В возрасте 78 лет скончался актер и режиссер, заслуженный артист Эстонской ССР Яан Тооминг. О смерти стало известно 5 апреля. Подробности и причины смерти Тооминга не раскрываются.

Яан Тооминг родился 28 марта 1946 года в Таллине. Он окончил Таллиннскую государственную консерваторию. Позже Тооминг был актером и режиссером театра «Ванемуйне». За плечами артиста десятки ролей в кино. Наиболее известными работами Тооминга стали картины «Мёртвый сезон», «Между тремя поветриями», «Новый нечистый из преисподней», «Цветные сны», «Сломанная подкова» и «Ноябрь».

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