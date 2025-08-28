Умер экс-командир «Альфы», участник операций на Дубровке и в Беслане Канакин

На 66-м году жизни скончался бывший командир легендарного спецподразделения «Альфа», Герой России Валерий Канакин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор Канакин Валерий Владимирович», – говорится в сообщении.

Канакин, родившийся в 1960 году в Пензенской области, посвятил жизнь службе в органах госбезопасности. Выпускник спецшколы КГБ, в 1984 году он был зачислен в «Альфу». Его боевой путь включал командировки в Афганистан и на Северный Кавказ, а также участие в ключевых антитеррористических операциях — освобождении заложников в Буденновске, на Дубровке («Норд-Ост») и в Беслане. Высокое звание Героя России он получил из рук Владимира Путина в 2005 году, а с 2019 по 2023 год возглавлял ветеранскую ассоциацию «Альфы».

Коллеги генерала добавили: «Светлая память о Валерии Владимировиче Канакине навсегда останется в наших сердцах».

