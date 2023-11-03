Умер двукратный олимпийский чемпион Протопопов

Стало известно о смерти 91-летнего двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова. Вместе с супругой Людмилой Белоусовой фигурист выступал в парном катании за Советский Союз. Об этом сообщает Sports.ru.

По данным источника, о причине смерти спортсмена ничего не сообщается. Также нет информации о дате и месте проведения похорон.

Напомним, что Протопопов в паре с Белоусовой завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Они также четыре раза становились чемпионами мира. Их имена включены в Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс.

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