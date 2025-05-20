Умер четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов

В Челябинской области умер 54-летний чемпион России по боксу Александр Шкаликов. Мужчина продолжительное время боролся с болезнью, но 20 мая его сердце остановилось. Подробности сообщает пресс-служба Федерации бокса по региону.

Четырехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса был одним из самых выдающихся воспитанников копейской школы бокса. За свою карьеру Шкаликов добился значительных успехов: был четырехкратным чемпионом России, чемпионом Вооруженных Сил России, финалистом Игр Доброй Воли, победителем матча Россия — США, участником чемпионатов мира и Европы.

Церемония прощания с Александром состоится 22 мая в Копейске.

В федерации бокса Челябинской области выразили соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что Александр Шкаликов навсегда останется в истории российского бокса как яркий пример мастерства, упорства и преданности спорту.

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