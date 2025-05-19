Отказали почки, сердце, легкие: умер в 34 года бодибилдер Никита Ткачук

Умер российский бодибилдер Никита Ткачук. Ему было 34 года.

Спортсмена экстренно госпитализировали 16 мая из-за внезапного ухудшения самочувствия. По словам его жены Марии, Ткачук испытывал проблемы с почками и легкими, из-за чего ранее перенес несколько хирургических вмешательств. Медики ввели бодибилдера в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел.

«Никита, мой любимый муж, умер... 17 мая 2025. Отказали почки, отек легких и не выдержало сердце. За год было много испытаний. Ресурсы закончились»,— приводит слова вдовы The Voice.

В 2011 году Никита Ткачук стал мастером спорта. Он выступал в силовом экстриме, где показывал хорошие результаты.

Спортсмен увлекся бодибилдингом и начал ставить себе инъекции медпрепарата ради быстрого роста мышц. В 2015 году он даже подписал контракт с фармакологической компанией. В итоге Ткачук подорвал здоровье, у него начались проблемы с почками, а в крови было критически низкое количество эритроцитов. У спортсмена началось малокровие.

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