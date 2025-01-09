Умер четырехкратный чемпион мира по хоккею Валентин Хардин

Легендарный советский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Валентин Хардин умер на 87 году жизни в Екатеринбурге. Об этом 9 января сообщает aif.ru.

Причина смерти хоккеиста не уточняется.

Хардин родился в 1938 году в Кирове. Играл за «СКА-Свердловск», «Родину» и «Аралхиммаш», работал тренером и судьей. В составе сборной СССР четыре раза выигрывал чемпионаты мира — в 1961, 1963, 1965 и 1967 годах. За всю карьеру Хардин шесть раз попадал в список лучших игроков сезона.

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