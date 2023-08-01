Умер через неделю после похорон отца: названа причина кончины 25-летней звезды «Эйфории»

В возрасте 25-ти лет неожиданно скончался актер Ангус Клауд, ставший широко известным после одной из главных ролей в популярном сериале «Эйфория». Смерть молодого человека стала настоящим потрясением для его близких. По предварительным данным, он мог уйти из жизни из-за передозировки антидепрессантами. Об этом сообщает TMZ.

Ангуса нашла без сознания мать в его собственном доме в Окленде. Женщина незамедлительно вызвала службу спасения, однако приехавшие медики уже ничего не смогли сделать и констатировали смерть. Версию о передозировке выдвинули сами близкие актера. Они заявили, что в последнее время он был сам не свой и постоянно страдал из-за депрессии. И все усугубила еще и смерть отца.

За неделю до смерти Клауд похоронил родителя, и это серьезно сказалось на его психологическом здоровье. Чтобы держать его под контролем, он обращался за помощью к лекарственным препаратам. На данный момент неизвестно, специально или случайно в один из дней артист принял слишком большую дозу таблеток. Обстоятельства выясняются.

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