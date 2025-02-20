Умер через месяц после своего 86-летия режиссер Иван Штайгер. Об этом сообщает «Российская газета».

Чехословацкий и чешский режиссер известен также как продюсер, сценарист, писатель, художник и лауреат наград. О причинах смерти информации нет. Неизвестно о дате и месте похорон.

Иван Штайгер родился в 1939 году в Праге. В 1969 году он переехал в ФРГ, где занимался работой. А в 2020 году вернулся на Родину.

Мужчина с начала 1980-х собирал детские игрушки, а через три года открыл в Мюнхене тематический музей. С 1994 года его коллекция представлена в Праге. Она входит в список одной из самых крупнейших на планете.

Штайгер занялся сценарным мастерством в пражской Академии исполнительских искусств. Публиковал свои материалы в СМИ. В качестве режиссера и сценариста он работал над тридцатью проектами.

Ранее мы писали о том, что умер 84-летний малийский режиссер Сулейман Сиссе. Кончина режиссера стала внезапностью для всех. 22 февраля он должен был возглавить жюри киноконкурса на 29-м фестивале Fespaco.