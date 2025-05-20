Умер бывший телохранитель принцессы Дианы, сопровождавший ее в Сен-Тропе за месяц до ДТП

В Великобритании в возрасте 63 лет скончался Ли Сансум, бывший офицер королевской военной полиции и телохранитель принцессы Дианы (Дианы Фрэнсис Спенсер — прим. «Страсти»). Причиной смерти стал сердечный приступ.

О смерти Сансума сообщило издание Daily Mail со ссылкой на слова его супруги Кейт. По словам Кейт, Ли Сансум скончался у своего дома. В социальных сетях она выразила глубокое горе, назвав его «героем и самым удивительным человеком» для всей семьи.

Ли Сансум был не только телохранителем жены принца Уэльского, но и обеспечивал безопасность её сыновей, принцев Уильяма и Гарри. Он получил широкую известность после совместного отдыха принцессы Дианы и её сыновей на французском курорте Сен-Тропе летом 1997 года за месяц до смерти Спенсер.

В своих мемуарах «Телохранитель» Сансум подробно описал эти десять дней, проведенные им с Дианой и принцами. Он вспоминал их как «волшебные», отметив личную благодарность принцессы за его помощь и поддержку. Диана написала ему трогательное письмо, выразив признательность за профессионализм и заботу.

Имя Ли Сансума тесно связано с трагической гибелью принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда в Париже в августе 1997 года. Сансум рассказывал, что он и другие члены охраны определяли, кто будет сопровождать пару в ту роковую ночь путём жеребьёвки.

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