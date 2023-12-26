Умер бард и телеведущий Юрий Солопонов

Скончался бард, телеведущий, сценарист и оператор Юрий Солопонов. На момент смерти ему было 64 года. Об этом сообщает Smolgazeta.

Причина смерти автора песен пока неизвестна. Также нет информации, болел ли Солопонов в последнее время или нет. Новости о его уходе из жизни появились 26 декабря.

Напомним, что Юрий Александрович известен российским зрителям по детскому шоу «Волшебный маячок». Он не только вел его, но и сочинил специально для проекта композицию про Чака и Чока. Кроме того, артист за свою карьеру написал более 50 сценариев к документальным фильмам. Один из них «От истока Днепра» был отмечен на каннском фестивале «Золотой дельфин».

Время и место похорон с Юрием Солопоновым пока не уточняется.

Ранее в Москве умер находившийся в коме лидер группы «Черный квадрат» Игорь Соколов. Он так и не пришел в сознание. Напомним, что еще в ноябре стало известно, что у музыканта обнаружили опухоль мозга.