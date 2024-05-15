Умер барабанщик из Jefferson Starship Джон Барбата

Скончался барабанщик Джон Барбата, игравший в группах Jefferson Starship, Jefferson Airplane и The Turtles. Об этом сообщает Metro.

По данным источника, Барбата ушел из жизни 8 мая, вскоре после своего 79-летия. Информацию о смерти подтвердили в окружении музыканта. Причина кончины артиста не раскрывается.

Напомним, Джон Барбата родился в 1945 году в Нью-Джерси, его мать была эмигранткой из Австрии. Впервые будущий артист попал в публикации СМИ, когда его мать заметила мужчину, застрявшего на моторной лодке, у которой кончился бензин. Пока женщина помогала бедолаге, тот держал Джона на руках. Этим мужчиной оказался Альберт Эйнштейн.

Барбата играл во многих музыкальных коллективах, включая Jefferson Starship, The Turtles, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young. В 1970-х годах артист был одним из самых востребованных барабанщиков в мире.

Осенью 1978-го музыкант попал в ДТП, получил свыше 30 переломов, в том числе руки и шеи, и в 33 года был вынужден завершить карьеру.

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