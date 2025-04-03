Умер автор сказки, по мотивам которой сняли популярный в СССР мультфильм «Голубой щенок»

В возрасте 86 лет умер венгерский писатель и автор сказки «Щенок, с которым никто не дружил» Дьюла Урбан. По мотивам этого произведения в переложении Юрия Энтина был снят популярный в СССР мультфильм «Голубой щенок».

О смерти автора сообщила «Российская газета».

Урбан скончался 31 марта в возрасте 86 лет. Об этом рассказали в Будапештском театре кукол. Урбан возглавлял культурное учреждение.

Писатель родился 24 мая 1938 года. Окончил Карлов университет. Был директором Театра кукол, работал на венгерском радио, на телевидении. Затем преподавал в Венесуэле и Дании.

В 1976 году в СССР сняли мультфильм по сказке Урбана. В нем поют Андрей Миронов, Михаил Боярский, Александр Градский и Алиса Фрейндлих. Популярна была детская сказка Урбана «Все мыши любят сыр». Ее ставили во многих российских театрах.

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