Умер автор мультфильмов «Латекс» и «Планета Ай» Андрей Соколов: известна причина

Художник-мультипликатор, режиссер Андрей Соколов скончался на 52-м году жизни. О его смерти рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Капков написал в своем Telegram-канале, что Соколов ушел из жизни 14 июля. Он был ярким представителем школы «Пилота», постановщиком веселых мультфильмов, которые нравились и взрослым, и детям. В числе его работ: «Подкидыш», «Сердце зверя», «Планета Ай», «Про собаку Розку» и многие другие.

По словам коллеги умершего, у режиссера был тяжелый характер, поэтому в последние годы он с трудом находил заказы.

«Но не все могли долго обижаться на Андрея, поскольку профессионалов такого класса днём с огнём не сыщешь», — уточнил Сергей, опубликовав совместное фото Андрея с также недавно ушедшим из жизни режиссером Александром Миттой.

В разговоре с РБК Капков назвал причиной смерти Соколова онкологию. Он добавил, что коллеги-мультипликаторы постоянно поддерживали связь с мамой режиссера. Дата прощания и похорон пока неизвестна.

Андрей Соколов родился в Москве в 1974 году. Окончив курсы анимации студии «Пилот», устроился туда работать мультипликатором. «Латекс» стал первым фильмом молодого режиссера.

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