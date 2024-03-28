Умер автор бестселлера «Думай медленно... решай быстро» Даниэль Канеман

Умер психолог, лауреат Нобелевской премии и автор бестселлера «Думай медленно... решай быстро» Даниэль Канеман. Ему было 90 лет.

Причина смерти ученого не указывается. О месте похорон и дате прощания также нет информации. Дэниел Канеман стал пионером теорий в поведенческой экономике. За свои научные изыскания в 2002 году он получил Нобелевскую премию.

Канеман выступал за то, что поведение людей часто основано на инстинкте. Он критиковал понятие «экономический человек», утверждая, что люди не всегда действуют рационально и стремятся к максимальной прибыли, пишет The Washington Post.

Ученый до последних дней активно работал в Принстонском университете.

Ранее скончался американский политик, бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман. Ему было 82 года. Причиной смерти стали осложнения, полученные в результате падения.