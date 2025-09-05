На 100-м году жизни умер изучавший Холокост американский психиатр Роберт Джей Лифтон

Ушел из жизни американский писатель и психиатр Роберт Джей Лифтон. Ему было 99 лет, сообщает The New York Times.

Он умер в своем доме в Массачусетсе. Его кончину также подтвердила дочь Наташа.

Роберт Джей Лифтон исследовал самые мрачные уголки современной истории, включая Хиросиму, Холокост и войну во Вьетнаме. Психиатр искал ответы на вопросы об индивидуальном и коллективном сознании, говорится в материале издания.

Лифтон был автором, соавтором и редактором двадцати книг и сотен статей. Самая яркая его работа, произведение «Нацистские врачи: медицинское убийство и психология геноцида» 1986 года, было посвящено роли врачей в нацистском геноциде.

Также ученый выступал экспертом ряда документальных проектов. Снялся в ленте «Бегство о смерти» и сериале о деструктивных культах «Расшифровка прошлого».

Ранее мы писали, что в возрасте 92 лет умер профессор журфака МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Шкондин. Как старейший сотрудник факультета, он воспитал не одно поколение журналистов.