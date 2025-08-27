Умер американский композитор Джозеф Хикерсон, чья музыка звучала в «Симпсонах» без указания в титрах

Ушел из жизни американский певец, исследователь и музыковед Джозеф «Джо» Чарльз Хикерсон, написавший треки к некоторым популярным телешоу.

Композитор скончался в возрасте 89 лет в городе Портленд, штат Орегон. Сообщается, что он умер мирно. Причина смерти не называется. О его кончине пишет The New York Times.

Основной сферой интересов Хикерсона была музыка в стиле фолк. Его первая пластинка вышла в 1958 году. Музыкант был также организатором некоторых фестивалей. Писал песни, в том числе и к некоторым культовым проектам.

Его треки с 1965 года звучали в кино и анимации. В том числе в фильме The Woobles, сериале «Закон и порядок», а также в «Симпсонах». Его композиция «Where Have All the Flowers Gone?» прозвучала в 21-й серии 9-го сезона мультсериале, но в титрах его авторство не было указано.

Кроме всего прочего, Джозеф Хикерсон заведовал архивом народной культуры Библиотеки Конгресса США с 1963 по 1998 год.

Ранее мы писали о смерти актера Джерри Эдлера, известного по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Хорошая жена».