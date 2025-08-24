Известен по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Хорошая жена»: актер Джерри Эдлер умер в возрасте 96 лет

Американский актер и режиссер Джерри Эдлер умер в возрасте 96 лет. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Хорошая жена».

О смерти знаменитости сообщил Hollywood Reporter. Журналисты узнали о случившемся от семьи актера. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

Эдлер, помимо работы на телевидении, был театральным режиссером. Среди его постановок мюзиклы «О тебе я пою», «Моя прекрасная леди», «Яблоня» и другие. Кроме того, он принимал участие в постановке мыльной оперы «Санта-Барбара» в Лос-Анджелесе.

На экране Эдлер впервые появился в 1991 году в эпизоде ситкома «Бруклинский мост». Затем американский актер сыграл Германа «Хеша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано», который выходил на канале HBO с 1999-го по 2007 год, и снялся в драматическом сериале «Хорошая жена».

Ранее сообщалось о смерти актера и режиссера Дэвида Кетчама. Широкую популярность ему принесла роль Агента 13 из франшизы «Напряги извилины».