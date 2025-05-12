В возрасте 82 лет умер американский актер и ведущий Джон Эдд Томпсон. Причины смерти не уточняются.

Томпсона не стало 5 мая. О смерти объявили на следующий день.

Он 30 лет вел прогноз погоды на одном из каналов, а в 2009-м году вышел на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей.

Томпсон работал на радио, вел музыкальное шоу, пишет «Российская газета». До смерти проживал в Мобиле – городе в Алабаме.

Его дебют в кино состоялся в 1977 году. Томпсон снялся в ленте Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени». В его фильмографии есть сериалы, хоррор «Сборщик душ» и триллер «Улика».

Ранее сообщалось о смерти режиссера фильма «Карточный домик» Джеймса Фоули. Кинодеятелю было 72 года.