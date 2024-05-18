Умер американский актер Дэбни Коулмен, сыгравший усатого режиссера в фильме «Тутси»

Американский киноактер Дэбни Коулмен, сыгравший режиссера в фильме Сиднея Поллака «Тутси», скончался на 93-м году жизни. Он умер 16 мая у себя дома в Санта-Монике.

Как пояснила дочь артиста Куинси Коулмен Associated Press, ее отец «сделал свой последний земной вздох мирно и изысканно».

Дэбни Коулмен родился в Остине, штат Техас в 1932 году. В 1949 году он поступил в Военный институт в Вирджинии, а после изучал право в Университете Техаса. Дважды был женат: на Энн Кортни Харрелл и Джин Хейл. У актера есть четверо детей — Меган, Келли, Рэнди и Квинси.

Карьера артиста в кино началась 1960-х годах. Сначала он играл в малобюджетных фильмах, и его мало кто замечал. Но в 1976 году Коулмен получил роль коррумпированного мэра деревушки Фернвуд в сатирической мыльной опере «Мэри Хартман, Мэри Хартман».

После он сыграл режиссера в картине «Тутси». Также артист запомнился по ролям в проектах «Человек в красном ботинке», «Стюарт Литтл» и других фильмах и сериалах.

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