Даже в возрасте 80 лет продолжал выступать на концертах: умер фронтмен группы Vagabonds Джимми Джеймс

Известный по роли фронтмена группы Vagabond ямайско-британский певец Джимми Джеймс скончался в возрасте 84 лет. У знаменитости были серьезные проблемы со здоровьем, передает издание Jamaica Observer.

Джеймс, по словам близких, ушел из жизни в больнице. Дело в том, что у исполнителя были проблемы с сердцем, которые усилились в последнее время. Кроме того, у певца была диагностирована болезнь Паркинсона.

Джеймс переехал из Ямайки в Великобританию в 1964 году, после чего стал звездой. Через два года он записал первый альбом и прославился.

Певец продолжал упорно работать вплоть до 80 лет. Он выступал перед публикой даже в преклонном возрасте. Однако впоследствии ему пришлось завязать с карьерой из-за проблем со здоровьем.

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