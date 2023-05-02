Нашли в квартире: в Москве скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»

В московской квартире скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Михаил Бескоровайный. Ему было 65 лет.

О смерти сообщил источник. По его информации, смерть наступила 1 мая в 00:35. Актер в это время находился в квартире в районе Чертаново Северное.

«Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», - рассказал собеседник ИА REGNUM.

После смерти актера начата проверка.

Напомним, за карьеру он исполнил более 50 ролей. Помимо съемок в кино и сериалах, Бескоровайный озвучивал «Матрицу», а также «Гарри Поттера».

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