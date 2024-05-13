Тело нашла полиция: знаменитый певец сбежал из больницы и покончил с собой

Ушел из жизни знаковый чехословацкий и чешский музыкант 1980-х, певец и автора песен Мирослав Имрих. Его бездыханное тело нашли сотрудники правоохранительных органов, передает «Российская газета».

Причиной смерти 71-летнего музыканта стал суицид. Однако изначально утверждалось, что Имрих умер в больнице. Из медицинского учреждения пожилой пациент сбежал, а чуть позже он наложил на себя руки.

Артист был известен публике по работе в группе Abraxas. При этом музыкальный коллектив, основанный в 1976 году, до сих пор существует. Помимо Abraxas, Мирослав выступал в составе группам Alarm и Tango, а также сольно.

Ранее сообщалось о смерти актера и каскадера Владимира Жарикова. Он принимал участие в съемках фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».