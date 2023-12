Умер актер, озвучивший Макса Пэйна в трилогии видеоигр

Умер Джеймс МакКэффри, американский актер ирландского происхождения, известный своим участием в серии видеоигр Max Payne, где он озвучивал главного героя, детектива Макса Пэйна. Артист ушел из жизни 17 декабря в возрасте 64 лет. Эту информацию сообщает портал TMZ.

Представитель знаменитости сообщил, что он ушел из жизни в воскресенье, окруженный друзьями и семьей.

«У него была диагностирована множественная миелома, в конечном счете он скончался от этой болезни», — говорится в сообщении.

Джеймс МакКэффри также прославился своим участием в озвучивании персонажей в других компьютерных играх, таких как Area 51, Alone in the Dark, Control, Alan Wake и Alan Wake 2.

Кроме того, актер снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, включая популярные проекты, такие как «Секс в большом городе» и «Закон и порядок: Специальный корпус».

