Умер актер Ласло Хетеи

Умер на 84-м году жизни венгерский актер театра и кино Ласло Хетеи. О его кончине сообщило издание Szon, причина смерти не уточняется.

Ласло Хетеи был одной из самых узнаваемых фигур венгерской культуры, звездой телевидения и талантливым мастером дубляжа. Его творческий путь на телеэкранах начался в 1970-х годах и был невероятно плодотворным. Он длился более пяти десятилетий — последняя роль с его участием вышла в этом году.

«За свою долгую карьеру Хетеи воплотил образы в более чем двухсот проектах, включая фильмы и сериалы», — отмечается в некрологе.

Активность артиста не ограничивалась съемочной площадкой. Он выходил на сцену театра и был сооснователем собственной театральной труппы. Хетеи сотрудничал с известными коллективами, такими как Teatro da Cornucópia, Produções Teatrais Lda. и Teatro da Graça, оставив значительный след в театральном искусстве.

