Умер актер из сериалов «СашаТаня» и «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов

Умер актер Анатолий Хропов, известный по ролям в сериалах «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы». Ему было 60 лет.

О смерти сообщает aif.ru со ссылкой на знакомого актера.

Приятель Хропова рассказал, что актер умер в ночь с 5 на 6 января. Он назвал умершего талантливым актером и замечательным человеком.

При этом причина смерти не называется.

Хропов имел образование фельдшера, позже окончил ЛГИТМиК. В 90-е вел развлекательные программы на радио, а также репортажи с футбольных матчей. С 2000-х годов играл в московских театрах, снимался в кино.

Ранее сообщалось о смерти директора Театра кукол в Ярославле Дмитрия Стрекалова. Он попал в реанимацию до Нового года, где и умер через несколько дней. Хронических болезней не имел, в театре работал до последнего.