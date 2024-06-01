Умер актер из мюзикла «Старик Хоттабыч» Владимир Крылов. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

27 мая ушел из жизни актер Владимир Крылов, ему было 83 года. Сообщение о смерти актера разместили 29 мая.

«С прискорбием сообщаем, что 27 мая на 84-м году жизни ушел из жизни Владимир Федорович Крылов, с 1977 по 1994 годы — солист Театра музыкальной комедии. О дате прощания будет объявлено дополнительно», — сказано в некрологе.

Владимир Крылов родился 11 декабря 1940 года. Он получил известность благодаря роли в мюзикле Геннадия Гладкова «Старик Хоттабыч».

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