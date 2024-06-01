У Покровского монастыря выстроились очереди желающих проститься с Заворотнюк

У Покровского монастыря выстроились очереди желающих проститься с Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

1 июня в Москве проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Рядом с Покровским монастырем, где простятся со знаменитостью, уже выстроились огромные очереди. О том, начали ли запускать желающих в церковь, пока не сообщается.

Тем временем, на церемонию уже прибыли родственники Заворотнюк — журналисты заметили мать актрисы и ее детей. Также на прощание подходят коллеги знаменитости — певица Лолита, артист Геннадий Хазанов и дизайнер Игорь Гуляев.

После церемонии прощания актрису похоронят на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая от глиобластомы — опухоли мозга. Актрисе было 53 года.

Ранее мы писали о том, что сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк отказались показывать на телевидении.