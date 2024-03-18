Умер актер из культового сериала «Спрут» Питер Келли

Умер шотландский актер театра и кино Питер Келли, сыгравший в известном итало-германском сериале «Спрут». О его кончине сообщает GlasgowLive.

Питер Келли родился в Глазго в 1941 году. На экране он начал появляться с 1960 года. Актер сыграл примерно в 70 сериалах в фильмах. В их числе: «Укрощение строптивой», «Генрих IV», «Профессионалы», «Леди-убийцы», «Пуаро Агаты Кристи», «Механик», «Чисто английское убийство» и легендарная картина «Спрут», рассказывающая о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с сицилийской мафией и коррупцией.

На сцене актер исполнил роли в таких спектаклях как: «Бесы, «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание».

Питер Келли однажды приезжал на гастроли в Москву.

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