Отдыхал с сыновьями: умер экс-министр природных ресурсов Прикамья Константин Черемушкин

В Екатеринбурге скончался экс-министр природных ресурсов Прикамья, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин. Ему было 53 года.

Как пишет Ura.ru, чиновнику стало плохо, когда он отдыхал с сыновьями в одном из местных баров.

«Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался», — рассказал источник издания.

Информацию о смерти Константина Черемушкина подтвердили в Telegram-канале Ростехнадзора.

«Константин Черемушкин был прекрасным человеком, прекрасным специалистом и настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Черемушкин окончил Уральской государственную горно-геологическую академию и более 29 лет проработал на госслужбе.

Он руководил Западно-Уральским управлением Ростехнадзора с 2017 года. До этого занимал пост главы министерства природных ресурсов Прикамья.

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