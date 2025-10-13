На 67-м году жизни от сердечного приступа умер актер «Гладиатора» Тони Фицпатрик

Американский актер театра, кино и ТВ Тони Фицпатрик скончался в возрасте 66 лет. О его кончине сообщает Chicago Tribune. Причиной кончины стал сердечный приступ. Он ушел из жизни 11 октября в Чикаго.

Фицпатрик, родился в 1958 году в пригороде Чикаго. Работал в театрах родного города. До того как стать актером сменил несколько профессий: работал вышибалой, таксистом, барменом и ди-джеем на радио.

С конца 1980-х появлялся в кино. На его счету порядка четырехсот работ. Самые известные из них: «Замужем за мафией», спортивная драма «Гладиатор», «Филадельфия» с Томом Хэнксом и черная комедия «Патриот».

Также снимался в телевизионных сериалах, самый популярный из которых шоу «Скорая помощь». Кроме того, Тони был поэтом и часто публиковался. Его последняя книга «Солнце в конце дороги» вышла перед самой смертью автора.

Ранее мы писали, что в возрасте 93 лет скончался известный израильский актер Альберт Коэн.