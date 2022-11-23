Умер актер «Игры престолов» Уилко Джонсон, исполнивший роль палача Илина Пейна

Британский актер Уилко Джонсон скончался в возрасте 75 лет. Артист сыграл одну из ролей в культовом сериале «Игра престолов». На экране он появился в образе палача Илина Пейна из списка Арьи Старк. Именно он лишил головы верховного лорда Севера Неда Старка в первом сезоне проекта.

Джонсон умер в своем доме 21 ноября. По предварительной информации, причиной смерти послужил рак поджелудочной железы. С заболеванием актер боролся с 2013 года.

О смерти артиста сообщили в его официальном Twitter-аккаунте.

Уилко Джонсон был не только талантливым актером, но и профессиональным музыкантом. В 1971 году он основал рок-группу Dr. Feelgood. Он был фронтменом коллектива. В последствии Джонсон ушел из группы и создал еще несколько подобных проектов.

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