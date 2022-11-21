Скончалась 47-летняя звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

Актриса Никки Эйкокс, известная по роли демона в сериале «Сверхъестественное», умерла на 48-ом году жизни. По предварительной информации, причиной смерти послужил рак.

В 2014 году артистка сообщила о завершении актерской карьеры, а через шесть лет в 2020 сделала заявление, что врачи диагностировали ей лейкемию. На протяжении двух лет Никки боролась с раком и проходила курсы химиотерапии. Невестка Никки Эйкокс поделилась, что девушка была настоящим бойцом. Она до конца пыталась справиться со страшным диагнозом.

Актерскую карьеру Никки начала в 90-е годы. Ее дебютной ролью стала Тэмми в сериале «Чудеса науки». Всего артистка приняла участие в более 50-ти проектах. Среди них сериалы «Темный ангел» и «C.S.I.: Место преступления». Но широкую известность девушке принесла роль демона «Сверхъестественном», в котором ее партнерами по съемочной площадке стали Дженсон Эклс и Джаред Падалеки.

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