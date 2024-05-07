Актер Дорман Борисман умер после ампутации ноги
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Стало известно о смерти актера Дормана Борисмана. Он скончался спустя несколько дней после ампутации ноги.
О смерти сообщает «Российская газета».
По информации издания, 30 апреля Борисман перенес ампутацию ноги. Состояние 73-летнего актера стало ухудшаться.
7 мая он скончался в госпитале. Смерть наступила в результате осложнений, которые возникли вследствие болезни. О чем именно идет речь, не уточняется.
Информацию о смерти подтвердили родные артиста.
Борисман известен зрителям по фильмам в жанрах фэнтези, фолк-хоррор, боевиках. Он сыграл в картинах «Эскадроны смерти», «Королева черной магии», «Дьявольская женщина» и других.
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