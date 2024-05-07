Актер Дорман Борисман умер после ампутации ноги

Стало известно о смерти актера Дормана Борисмана. Он скончался спустя несколько дней после ампутации ноги.

О смерти сообщает «Российская газета».

По информации издания, 30 апреля Борисман перенес ампутацию ноги. Состояние 73-летнего актера стало ухудшаться.

7 мая он скончался в госпитале. Смерть наступила в результате осложнений, которые возникли вследствие болезни. О чем именно идет речь, не уточняется.

Информацию о смерти подтвердили родные артиста.

Борисман известен зрителям по фильмам в жанрах фэнтези, фолк-хоррор, боевиках. Он сыграл в картинах «Эскадроны смерти», «Королева черной магии», «Дьявольская женщина» и других.

Ранее сообщалось о смерти бывшего участника группы «Крематорий» Вячеслава Бухарова. Музыкант страдал от рака лимфы и ушел из жизни в День Пасхи.