Умер актер и бывший муж Елены Берковой Андрей Стоянов

Скончался 48-летний актер и пятый муж порноактрисы Елены Берковой Андрей Стоянов. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Стоянов ушел из жизни утром 10 ноября. Актер потерял сознание, ему вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

Беркова рассказывала, что Стоянов употреблял метадон. Они были в браке с 2017 по 2018 годы.

Стоянов исполнил десятки ролей в фильмах и сериалах. Среди известных картин – «Глухарь-2», «Чужая кровь».

Ранее сообщалось о смерти создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. 58-летний музыкант ушел из жизни в результате сердечного приступа.