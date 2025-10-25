Умер актер фильмов «Десять негритят» и «Какая чудная игра» Алексей Золотницкий

На 80-м году жизни умер актер Алексей Золотницкий. Подробности приводит газета «Известия».

Заслуженный артист России Алексей Золотницкий скончался после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.

Последние годы актер боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2011 году он перенес микроинсульт, однако, несмотря на ухудшение самочувствия, продолжал выходить на сцену. Спустя шесть лет случился второй инсульт, который привел к нарушениям речи и координации движений.

Золотницкий много снимался в кино и на телевидении. Одной из самых запоминающихся стала его роль дворецкого Роджерса в детективе «Десять негритят» режиссера Станислава Говорухина. Актер делился историей, которая произошла во время съемок этой картины:

Кроме «Десяти негритят», актер сыграл во множестве других фильмов, среди которых — «Большое космическое путешествие», «Бармен из "Золотого якоря"», «Спасите наши души», «Какая чудная игра», «Идиот» и другие. В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Помимо съемок, Золотницкий активно занимался дубляжом зарубежных фильмов. Его голосом говорили такие мировые звезды, как Ален Делон, Роберт Редфорд, Роберт Де Ниро, Энтони Хопкинс, Роуэн Аткинсон и многие другие. Сам актер говорил, что за свою карьеру озвучил около 10 тысяч главных ролей.

