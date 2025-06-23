Актер из сериала «След» Сергей Букреев умер от сердечного приступа в 56 лет

Умер российский актер Сергей Букреев, известный зрителям по сериалу «След». Ему было 56 лет.

По данным aif.ru, причиной смерти стал сердечный приступ. Известно, что актер почувствовал себя плохо во время спектакля. В антракте он вышел на улицу и внезапно потерял сознание. Букреева экстренно госпитализировали. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако 22 июня сердце артиста остановилось.

Сергей Букреев начал свой творческий путь в цирке, где работал с медведями. Позже он стал сниматься в кино и сериалах. Фильмография Сергея Букреева насчитывает более 30 работ. Известность ему принесла роль в сериале «След». Кроме того, артист снимался в проектах «Прокурорская проверка» и «Слепая», а также в фильме «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов».

Ранее в Молдавии скончался актер Евгений Стратан, известный зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Мушкетеры Екатерины». Ему было 56 лет. Причиной смерти стал инсульт.