Умер актер Александр Вонтов, исполнивший роль Сталина в фильме «Зоя». Об этом сообщает РИА Новости.

О смерти актера сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов трудился с 1977 года. Актер скончался на 74-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

«Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов… Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас», — говорится на страничке театра в соцсетях.

О дате и месте прощания с актером будет объявлено отдельно.

Александр Вонтов за годы службы сыграл более 80 ролей в театре и кино.

Ранее мы писали о том, что актер театра Ермолаевой Владимир Кузенков умер в 83 года. Кузенков был известен по ролям в фильмах «Иван Бабушкин», «Диалоги» и другим.