Умер Аглиберто Мелендес, снявший «Билет в один конец»

2 июля на 83-м году жизни скончался Аглиберто Мелендес — режиссер, сценарист и продюсер, стоявший у истоков национального кинематографа Доминиканской Республики. Об этом сообщает зарубежный источник El Nuevo Diario.

Самой известной работой мужчины был фильм «Билет в один конец» (1983) — драма, основанная на реальной трагедии 1981 года (гибель 22 доминиканских мигрантов). Картина была номинирована на «Оскар», но не прошла отбор.

Он также работал над такими проектами, как: «Четыре мужчины и гроб», «Цвет ночи».

Мелендес получил образование в США, окончил университеты Нью-Йорка и Огайо. В 1982-1986 гг. возглавлял национальные СМИ, был культурным советником президента.

Причина смерти пока не сообщается. Также нет информации о дате и месте похорон.

Ранее мы писали о том, что умер 90-летний актер из сериала «Звездный путь» Питер Генри Шредер. Последние минуты жизни он провел в окружении семьи. Что стало причиной смерти — не уточняется.