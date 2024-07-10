Умер 95-летний руководитель строительства космодрома Байконур Юрий Морозов

Умер руководитель строительства большинства зданий на космодроме Байконур Юрий Морозов. Ему было 95 лет.

Официальная причина смерти инженера не раскрывается, также нет информации о том, где он будет похоронен.

«Дедушка с бабушкой 21 год прослужили на Байконуре. И всегда с гордостью нам об этом рассказывали», — рассказала ИА Регнум внучка Морозова Екатерина.

Юрий Федорович Морозов руководил строительством большей части зданий на Байконуре, в том числе на Площадке №10, с которой в 1961 году Юрий Гагарин отправился в космос.

Отмечается, что инженер начал работать на Байконуре сразу после защиты диплома в должности старшего помощника инспекции технического надзора по контролю над количеством специального оружия.

Там же он познакомился с будущей женой Эльвирой Павловной. Она работала инженером-математиком на научно-исследовательском и испытательном полигоне космодрома Байконур.

Ранее в Татарстане умер 89-летний композитор Анвар Шарафеев. Большую часть жизни он посвятил преподаванию: обучал игре на фортепиано, баяне и мандолине. Также создал более 200 песен и романсов.