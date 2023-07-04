Умер 89-летний актер из «Джентльменов удачи» Владимир Приходько. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

По данным источника, артист ушел из жизни 10 июня, однако о кончине Приходько стало известно только недавно. Причина смерти знаменитости пока не называется.

Владимир Приходько запомнился зрителям благодаря съемкам в таких проектах, как «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Рожденная революцией», «Вам и не снилось» и т.д. За время актерской карьеры он принял участие в пятидесяти проектах.

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