Умер 25-летний актер сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов. Об этом сообщает портал «Российская газета» со ссылкой на агента артиста Марию Усенко.

Что именно стало причиной смерти Кондрашова — Усенко не уточнила.

«Я тебя не забуду. Навсегда в моем сердце. Мне трудно подобрать слова», — высказалась Мария.

Дмитрий является выпускником Московского государственного института культуры. В кино он дебютировал в 2018 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Сезон осадков». Также актер мог запомниться благодаря съемкам в военной драме «Через прицел» о советских и немецких снайперах.

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