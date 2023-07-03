14:15, 03 июля 2023
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Умер 25-летний актер сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов
Фото: freepik
Умер 25-летний актер сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов. Об этом сообщает портал «Российская газета» со ссылкой на агента артиста Марию Усенко.
Что именно стало причиной смерти Кондрашова — Усенко не уточнила.
«Я тебя не забуду. Навсегда в моем сердце. Мне трудно подобрать слова», — высказалась Мария.
Дмитрий является выпускником Московского государственного института культуры. В кино он дебютировал в 2018 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Сезон осадков». Также актер мог запомниться благодаря съемкам в военной драме «Через прицел» о советских и немецких снайперах.
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