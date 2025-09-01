Последние 10 лет не работал: раскрыта причина смерти художника Сахалтуева

Художник-постановщик советских мультфильмов Радна Сахалтуев скончался в Киеве на 91-м году жизни. Как сообщает ИА Регнум, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По словам источника агентства, у Сахалтуева были проблемы с сердцем.

Мужчина является автором визуального стиля и художником-постановщиком всенародно любимых анимационных картин — «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля». Также среди его работ — мультфильм «Доктор Айболит», который он «нарисовал по иллюстрациям книг издательства "Юность"», и несколько десятков других ярких проектов.

Большую часть жизни художник проработал на студии «Киевнаучфильм», куда был распределен после окончания московского ВГИКа в 1961 году. Как рассказал агентству знакомый художника руководитель Высшей школы журналистики и медиапроизводства, профессор Иркутского государственного университета Александр Гимельштейн, последние 10 лет Сахалтуев не занимался творчеством из-за возраста.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 95 лет умерла музыкант и композитор Жанна Колодуб.