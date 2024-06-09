Тело пролежало несколько дней: в Греции нашли мертвым популярного британского ведущего BBC

Пропавший без вести во время отпуска в Греции ведущий BBC, диетолог Майкл Мосли найден мертвым. Тело 67-летнего мужчины обнаружили на острове Сими.

По данным ERTNews, труп лежал на спине, прислонившись к камням. При этом эксперты пришли к выводу, что смерть журналиста наступила несколько дней назад.

Журналист возвращался один с труднодоступного пляжа. Ему удалось в жаркую погоду преодолеть крутой склон, но в какой-то момент он упал.

Возможно, у журналиста закружилась голова, или же мужчина споткнулся и ударился о камни. Причину смерти телеведущего и обстоятельства произошедшего установит судмедэкспертиза.

Майкл Мосли приехал в Грецию на отдых вместе с женой и друзьями.

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